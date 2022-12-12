Начало 2023-го — последствия риска плачевны! Тамара Глоба объяснила, чем опасно 1 января в год Кролика

Тамара Глоба считает, что конец декабря 2022-го и начало января 2023-го — не самое удачное время для путешествий. Любая дорога может принести неприятные последствия — есть риск высокой аварийности.

Еще один опасный день — это 1 января. Лучше всего провести это время дома, затащившись в норке. Главное — избегать толп. Не самый лучший день для похода в те места, где будет большое скопление народа.

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Также астролог озвучила самые тревожные дни декабря с повышенной аварийностью. И это 16 число (вечер), ночь с 18 на 19 декабря, ночь с 22 на 23 декабря, 25, 26, 31 декабря. Лучше не садиться за руль. В остальных случаях стоит проявлять собранность, во избежании аварийной ситуации на дорогах.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба