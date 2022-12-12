«Жизнь круто изменится»: россиянам предсказали перемены в год Кролика

Астролог Евгения Ан заявила, что тем людям, кто родился в год Лошади, 2023 год приготовил много сюрпризов. Речь идет о следующих датах рождения: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014.

«Жизнь круто изменится, и ваша задача – принимать перемены и выбирать тот путь, который действительно вам подходит. Очень многое вы решите оставить в прошлом. Это могут быть неудачные отношения, нелюбимая работа, прежнее место жительства, ваше окружение, тяготившее вас, надоевший имидж… И даже лишний вес», - заявила она Teleprogramma.pro.

Астролог также подчеркнула, что в год Кролика Лошадей ждут самые разные возможности.

«Вы можете раскрыться с другой стороны, обнаружить в себе талант, заработать денег и, наконец, счастливо влюбиться», - добавила Ан.

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