«Оправится от потрясений и вступит в новый период»: астролог предсказала большие перемены в 2023 году

Астролог Евгения Ан заявила, что в 2023 году наступит новый период у тех людей, кто родился в год Змеи. Это такие даты рождения, как 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

«Змеи готовы оправиться от потрясений прошлого года и вступить в новый период с открытыми глазами. Год Тигра научил их осторожности, и теперь Змеи пойдут вперед, действуя сдержанно, спокойно и осмотрительно», - заявила она Teleprogramma.pro.

По ее словам, Кролик не станет подкладывать «свинью в огород» Змеям, а это значит, что вы можете заниматься новыми проектами, реализовать интересные идеи.

«Позаботьтесь о здоровье. Ибо если не вы – то кто? Год благоприятен для восстановления физического состояния и душевных сил», - добавила астролог.

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