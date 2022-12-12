Деньги, любовь и слава: астролог назвал главных счастливчиков 2023 года

Астролог Евгения Ан заявила, что в 2023 году несказанно повезет хозяевам года - тем, кто родился в год Кролика. Если ваши дни рождения - 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, то ждите большую удачу.

«В этом году у вас нет опасности остаться на окраине жизни, вы постоянно будете в самом центре событий. Очень поможет ориентироваться в том стремительном потоке, что понесет вас, ваша собственная интуиция», - заявила она Teleprogramma.pro.

Астролог также отметила, что Кроликам в новом году можно сменить работу, это благотворно повлияет на финансовое положение.

«Смело заявляйте о себе, ищите влиятельных покровителей, да и просто можете попросить помочь, когда чувствуете, что нуждаетесь в помощниках и поддержке», - добавила Ан.

Повезет и в личной жизни. В общем, деньги, любовь и слава вам точно будут обеспечены.

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