Интриги и расследования: чего надо реально бояться в год Кролика

Астролог Евгения Ан считает, что хозяин 2023 года — Черный Водяной Кролик — скандалов не любит, зато интриги и расследования — это он со всей душой.

«И это именно то, чего всеми силами следует избегать. Любые подковерные игры и тайная деятельность чреваты такими проблемами, что хоть стой, хоть падай. Тайное станет явным и по вам же и ударит. А то, что не станет, превратит вас в паука, запутавшегося в собственной паутине. Оно вам надо?» — заявила она Teleprogramma.pro.

Астролог также добавила, что если проявлять гибкость, то можно достичь больших высот в 2023 году. Главное — дипломатия.

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