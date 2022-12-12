Все идет как по маслу — деньги, карьера, любовь! Три знака зодиака — абсолютных победителя в 2023 году

Для Козерога наступающий 2023 год подарит возможность заглянуть в будущее. Особенно это касается периода с марта по июль. Рожденные под этим созвездием получат шанс приоткрыть тайну тех возможностей, которые откроются уже в 2024-2025 годах.

Те, кто сумел воспользоваться этим периодом, смогут предвидеть финансово выгодные цели, которые потенциально достигаемы в будущем. Но приступить к их реализации можно уже весной 2023 года.

Овны получат в год Водяного Кролика колоссальный объем энергии от Юпитера, который будет находиться в их знаке до конца весны. Двигаться планета будет стремительно, поэтому рожденным под этим созвездием важно не упустить предоставленные судьбой шансы проявить свою активность во всех сферах жизни, начиная от банальных занятий спортом до свежих бизнес-проектов, завершения ремонта дома и любви. Все эти усилия могут принести значительную прибыль уже во второй половине 2023 года.

По материалам: «СтарХит» в прогнозе от Кажетты Ахметжановой