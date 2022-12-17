Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря для всех знаков зодиака

Остался финальный забег перед Новым годом. Всего две недели, чтобы успеть не просто все, а вообще все. Что ж, посмотрим, удастся ли справиться хотя бы с частью этой сверхзадачи с 19 по 25 декабря.
Пора будет жаркой. С одной стороны, практически всем нам предстоит бег с препятствиями. Кстати, часть этих препятствий мы радостно организуем себе сами – неправильными решениями и непродуманными действиями. Общая атмосфера будет напряженной, а для любви это время и вовсе не подходящее. Но при этом неделя может вполне неплохо отразиться на деньгах, работе и карьере.
Какие настроения, события и особенности ждут каждый знак Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.
Козерог
Пришло время пожинать плоды прошлых действий. Если у вас все хорошо – значит, вы все делали правильно. Если что-то пошло не так – увы… Однако вторая половина недели даст шанс все исправить.
Любовь
В любви все неплохо. Новые знакомства, развитие уже имеющихся отношений, внимание противоположного пола… А если этого не наблюдается – значит, не очень-то и хотелось.
Финансы
Финансовая сфера может преподносить сюрпризы, и не всегда приятные. Козероги форс-мажоров не любят. Без паники. Сохраняйте спокойствие и холодный рассудок – и со всем справитесь.
Здоровье
В спешке выбежать без шапки, забыть позавтракать, отложить сон до лучших времен… Понятно, сейчас времени не хватает, но это не повод вести себя неразумно. Вы же Козероги, извольте соблюдать правила и режим.
Овен
У Овнов хороший период, когда им многое удается. Вам благоволит судьба и направляет к вам людей, готовых помочь, поддержать, подсказать. Используйте это время максимально продуктивно. Особенно успешны вы будете в делах, связанных с поездками и путешествиями, кто-то даже может затеять переезд с места на место.
Телец
Тельцы на этой неделе, как говорится, «сами себе злобные буратины». Дела идут не так бойко, как на прошлой неделе, а на фоне общей нервозности отношения с окружающими явно не улучшаются. И все, Тельцы решат, что все тлен и не имеет смысла, чем испортят неплохую в целом ситуацию. Возьмите себя в руки. Подключите позитивный настрой – и неделя окажется славной.
Близнецы
Вокруг все сверкает и светится, но отвлекаться на праздничные гирлянды сейчас некогда, даже если очень хочется. Близнецам стоит потратить эту неделю на улучшение своего положения и укрепление позиций. Особенно насыщенными и удачными будут среда и четверг. Не упустите возможности этих дней! А потом, так уж и быть, можете полюбоваться новогодними огоньками.
Рак
Ситуация с работой и финансами у Раков сейчас не самая радужная – могут быть проблемы, торможения, а также последствия прежних неверных решений. Знаете, как этому противостоять? Очень просто: наведите порядок во всем. В строгой и упорядоченной системе вы сразу увидите слабые места и сможете исправить положение до того, как оно станет катастрофическим.
Лев
Перед Львами откроются большие возможности в самых разнообразных сферах. И тут в силу вступают два противоборствующих влияния. Вы станете собраннее, чем обычно, начнете уважать дисциплину и будете все держать под контролем. А с другой стороны медали – накаляющаяся атмосфера в отношениях с людьми. На эмоциях вы можете отказаться от части возможностей. Верно ли это? Время покажет.
Дева
В отличие от большинства знаков, Девы могу похвастаться успехами в любви. В постоянных отношениях стабильность. Могут возвращаться бывшие. Ищущие новых знакомств найдут их. Правда, есть опасность – появление третьих лиц в вашей идиллии. Впрочем, в любовных треугольниках и соперничестве у вас в разы больше шансов выйти победителем.
Весы
А вот Весам в любви не очень везет. Да и в отношениях с окружающими в принципе. Напряжение нарастает, того и гляди начнется какой-нибудь скандал. Но даже если что-то пойдет совсем не так, как вам бы того хотелось, не нужно делать из этого трагедию. Поверьте, все к лучшему. Кроме того, в работе у вас сейчас все отлично, на ней и сосредоточьтесь.
Скорпион
Скорпионы настолько бесподобны, что во всей этой атмосфере конфликтности и неразберихи способны налаживать очень даже работающие отношения и в любовной сфере, и в деловой. Только не хвастайтесь и не бесите всех тех, у кого не получается так же. И тогда вы точно останетесь в выигрыше.
Стрелец
Стрельцы те еще любители залезть в бутылку. Если вы видите, что ситуация ухудшается, не нужно продолжать упрямо идти тем же путем, потому что «пацан сказал – пацан сделал». Не принимайте также и радикальных решений. Отложите все важное на более благоприятный период, а сейчас проявите гибкость, займитесь повседневными делами. Вы давно их откладывали.
Водолей
Помните, в прошлый раз гороскоп советовал подготовиться к новой неделе и подстелить соломки в рабочих вопросах? Пришло время узнать, сделали вы это или проигнорировали совет. У тех, кто серьезно отнесся к этому делу, все может лишь слегка покачнуться, но точно выровняется. А вот тем, кто не прислушался, придется приложить большие усилия, чтобы избежать проблем.
Рыбы
Как гласит народная мудрость: тише едешь – никому не должен. Рыбам следует вести обычную жизнь, не влезать в разборки, заниматься рутиной, сохранять хорошее настроение что бы ни случилось. Именно это позволит вам спокойно и без потерь провести эту не самую благоприятную неделю. Все хорошее впереди, нужно только немного терпения.