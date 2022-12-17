Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря для всех знаков зодиака

Остался финальный забег перед Новым годом. Всего две недели, чтобы успеть не просто все, а вообще все. Что ж, посмотрим, удастся ли справиться хотя бы с частью этой сверхзадачи с 19 по 25 декабря.

Пора будет жаркой. С одной стороны, практически всем нам предстоит бег с препятствиями. Кстати, часть этих препятствий мы радостно организуем себе сами – неправильными решениями и непродуманными действиями. Общая атмосфера будет напряженной, а для любви это время и вовсе не подходящее. Но при этом неделя может вполне неплохо отразиться на деньгах, работе и карьере.

Какие настроения, события и особенности ждут каждый знак Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Козерог

Пришло время пожинать плоды прошлых действий. Если у вас все хорошо – значит, вы все делали правильно. Если что-то пошло не так – увы… Однако вторая половина недели даст шанс все исправить.

Любовь

В любви все неплохо. Новые знакомства, развитие уже имеющихся отношений, внимание противоположного пола… А если этого не наблюдается – значит, не очень-то и хотелось.

Финансы

Финансовая сфера может преподносить сюрпризы, и не всегда приятные. Козероги форс-мажоров не любят. Без паники. Сохраняйте спокойствие и холодный рассудок – и со всем справитесь.

Здоровье

В спешке выбежать без шапки, забыть позавтракать, отложить сон до лучших времен… Понятно, сейчас времени не хватает, но это не повод вести себя неразумно. Вы же Козероги, извольте соблюдать правила и режим.

Овен

У Овнов хороший период, когда им многое удается. Вам благоволит судьба и направляет к вам людей, готовых помочь, поддержать, подсказать. Используйте это время максимально продуктивно. Особенно успешны вы будете в делах, связанных с поездками и путешествиями, кто-то даже может затеять переезд с места на место.

Телец

Тельцы на этой неделе, как говорится, «сами себе злобные буратины». Дела идут не так бойко, как на прошлой неделе, а на фоне общей нервозности отношения с окружающими явно не улучшаются. И все, Тельцы решат, что все тлен и не имеет смысла, чем испортят неплохую в целом ситуацию. Возьмите себя в руки. Подключите позитивный настрой – и неделя окажется славной.

Близнецы

Вокруг все сверкает и светится, но отвлекаться на праздничные гирлянды сейчас некогда, даже если очень хочется. Близнецам стоит потратить эту неделю на улучшение своего положения и укрепление позиций. Особенно насыщенными и удачными будут среда и четверг. Не упустите возможности этих дней! А потом, так уж и быть, можете полюбоваться новогодними огоньками.

Рак

Ситуация с работой и финансами у Раков сейчас не самая радужная – могут быть проблемы, торможения, а также последствия прежних неверных решений. Знаете, как этому противостоять? Очень просто: наведите порядок во всем. В строгой и упорядоченной системе вы сразу увидите слабые места и сможете исправить положение до того, как оно станет катастрофическим.

Лев

Перед Львами откроются большие возможности в самых разнообразных сферах. И тут в силу вступают два противоборствующих влияния. Вы станете собраннее, чем обычно, начнете уважать дисциплину и будете все держать под контролем. А с другой стороны медали – накаляющаяся атмосфера в отношениях с людьми. На эмоциях вы можете отказаться от части возможностей. Верно ли это? Время покажет.

Дева

В отличие от большинства знаков, Девы могу похвастаться успехами в любви. В постоянных отношениях стабильность. Могут возвращаться бывшие. Ищущие новых знакомств найдут их. Правда, есть опасность – появление третьих лиц в вашей идиллии. Впрочем, в любовных треугольниках и соперничестве у вас в разы больше шансов выйти победителем.

Весы

А вот Весам в любви не очень везет. Да и в отношениях с окружающими в принципе. Напряжение нарастает, того и гляди начнется какой-нибудь скандал. Но даже если что-то пойдет совсем не так, как вам бы того хотелось, не нужно делать из этого трагедию. Поверьте, все к лучшему. Кроме того, в работе у вас сейчас все отлично, на ней и сосредоточьтесь.

Скорпион

Скорпионы настолько бесподобны, что во всей этой атмосфере конфликтности и неразберихи способны налаживать очень даже работающие отношения и в любовной сфере, и в деловой. Только не хвастайтесь и не бесите всех тех, у кого не получается так же. И тогда вы точно останетесь в выигрыше.