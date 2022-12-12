Глоба назвала лучшее время в декабре, когда сбываются мечты: верьте и свершится

Астролог Тамара Глоба решила помочь своим поклонникам достичь намеченных целей и мечтаний.

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Она указала наиболее удачное время, когда может случиться самое настоящее предновогоднее чудо. И это время наступит совсем скоро.

Речь идет о периоде первой половины декабря, вплоть до третьей декады месяца.

«Если вы в это время отдыхаете или ставите для себя какие-то крупные цели, будут хорошие возможности», - сказала Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.