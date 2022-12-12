Овну нужно совершить простое действие, чтобы стать богачом: Володина раскрыла предначертание планет

2022 год был настолько тяжелым, что многие не ждут ничего хорошего и от года 2023-го. Однако не стоит быть пессимистами! Некоторым знакам зодиака предстоит познать денежное счастье именно в этот период.
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Например, Овны вполне могут достичь материальных высот. Но с одной заковыркой – им нужно совершить некое действие, которое поможет найти свой денежный путь.
Астролог Василиса Володина, ориентируясь на расстановку планет заявила, что Овнам для достижения благосостояния необходимо прикупить себе дорогую одежду! Она притянет к себе деньги.
Также астролог посоветовала Овнам сохранять уверенность в себе, которая тоже укажет путь к богатству.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».