С марта по июль 2023 — прозрение! Какой знак зодиака заложит фундамент из денег на 2024-2025 года

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знак зодиака, который в наступающем 2023 году сможет воспользоваться шансом заглянуть в будущее. Это касается периода с марта по июль. Именно Козерогам приоткроют тайны возможностей на 2024-2025 года.
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«Воспользуйтесь этим периодом, чтобы предвидеть финансово выгодные цели, которые потенциально сможете достичь в рамках новых реалий и начать их реализацию уже весной 2023 года», — подметила Кажетта.
Дело в том, что в первую половину года давление такой монументальной планеты, как Плутон, временно ослабнет, дав этому знаку зодиака вдохнуть полной грудью и оглянуться вокруг. Так, Козероги смогут увидеть все объективные плюсы и минусы текущей жизненной ситуации и составите отличный план по направлению ее в действительно нужное русло.
Совет: важно не упустить в грядущем 2023 году возможности.
По материалам «СтарХит»