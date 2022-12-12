С марта по июль 2023 — прозрение! Какой знак зодиака заложит фундамент из денег на 2024-2025 года

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знак зодиака, который в наступающем 2023 году сможет воспользоваться шансом заглянуть в будущее. Это касается периода с марта по июль. Именно Козерогам приоткроют тайны возможностей на 2024-2025 года.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».