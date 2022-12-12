За весной полгода удачи от Юпитера — благодетеля! Назван знак зодиака, поцелованный судьбой в 2023 году

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«Целых полгода по завершению весны в вашем знаке будет прибывать благодетельный Юпитер, расширяющий перспективы во всех ключевых вопросах — от бизнес-сферы до обновления ситуации в личной жизни. Причем в некоторых случаях из-за уже давно присутствующего в вашем знаке Урана позитивные перемены могут произойти буквально за считанные дни», — считает Кажетта.

Совета: строить долгоиграющие планы можно уже сейчас, чтобы не терять время, когда силы и ресурсы на их реализацию наконец-таки появятся.

По материалам «СтарХит»