Народ вздрогнет: Глоба предсказала нового лидера и вскрытие ужасающих тайн – уже в декабре

Астролог Тамара Глоба предупредила об очень непростом декабре, который уготован всему человечеству.
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В последний месяц года вскроются некие подковерные интриги, станет известно о заговорах массового следствия и глобального влияния. Проблемы целых народов будут связаны с ними.
«Тайное станет явным», - сказала астролог.
В конце декабря на нашем горизонте появятся некие лидеры нового толка. Глоба настоятельно советовала обратить на них внимание, ибо от них будет многое зависеть. Они выдвинут совершенно новые программы и решения, что скажется на судьбах людских.
Тамара Глоба считает, что их выводы могут носить поспешный характер.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.