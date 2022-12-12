Народ вздрогнет: Глоба предсказала нового лидера и вскрытие ужасающих тайн – уже в декабре

В последний месяц года вскроются некие подковерные интриги, станет известно о заговорах массового следствия и глобального влияния. Проблемы целых народов будут связаны с ними.

«Тайное станет явным», - сказала астролог.

В конце декабря на нашем горизонте появятся некие лидеры нового толка. Глоба настоятельно советовала обратить на них внимание, ибо от них будет многое зависеть. Они выдвинут совершенно новые программы и решения, что скажется на судьбах людских.

Тамара Глоба считает, что их выводы могут носить поспешный характер.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.