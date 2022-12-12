Середина 2023-го — прибыль в кошельке! Какой знак зодиака будет купаться в деньгах в год Кролика

Участница проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знак зодиака, который в 2023 году претендует на статус любимца Вселенной. С самого старта нового календарного года судьба зарядит Овнов колоссальным объемом энергии с помощью Юпитера, который будет находиться в их знаке до самого конца весны.
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А так как планета будет двигаться стремительно, важно не упустить предоставленные шансы проявить свою активность во всех сферах жизни — на лад пойдут дела с бизнес-проектами, домом, ремонтом и так далее.
Все эти усилия могут принести значительную прибыль уже во второй половине 2023 года, когда Юпитер перейдет в знак Тельца.
У вас также может появиться неожиданная возможность переехать или сменить место работы на более интересное. Однако будьте аккуратны с той силой, которую подарят звезды», — заверила Кажетта.
Совет: избегать финансовых авантюр, держать эмоции при себе и не распыляться.
По материалам «СтарХита».