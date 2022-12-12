Середина 2023-го — прибыль в кошельке! Какой знак зодиака будет купаться в деньгах в год Кролика

А так как планета будет двигаться стремительно, важно не упустить предоставленные шансы проявить свою активность во всех сферах жизни — на лад пойдут дела с бизнес-проектами, домом, ремонтом и так далее.

Все эти усилия могут принести значительную прибыль уже во второй половине 2023 года, когда Юпитер перейдет в знак Тельца.

У вас также может появиться неожиданная возможность переехать или сменить место работы на более интересное. Однако будьте аккуратны с той силой, которую подарят звезды», — заверила Кажетта.

Совет: избегать финансовых авантюр, держать эмоции при себе и не распыляться.

По материалам «СтарХита».