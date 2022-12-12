Володина назвала знак зодиака, которому светит богатое наследство: 2023 год станет для них счастливым

Василиса Володина дала финансовый расклад на следующий 2023 год. И хотя он явно обещает быть непростым для мира в целом.

И уже сейчас совершенно очевидно, что финансовый кризис настигнет многих, кое-кому в год Кролика может сильно повезти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Речь идет о Девах. Именно они, по предсказанию известного астролога, могу получить неожиданное и очень внушительное наследство.