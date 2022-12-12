Вы на верном пути! Володина раскрыла, кому работа скоро принесет богатство — по датам рождения

Астролог Василиса Володина, ориентируясь на даты рождения людей, их гороскопы и влияние на них планет, определила, что ждать различным знакам зодиака в следующем году.
Некоторым суждено обрести деньги через выигрыш или лотерею, однако так везет далеко не всем. В основном людям все-таки нужно хорошо потрудиться, чтобы хорошо заработать.
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Например, Рак хорошо изучит возможности своей работы и поймет, где в ней денежный поток. Тельцам звезды подсказывают заработки на тайных госзаказах, тут нужна хитрость, сноровка и мастерство.
Львам придется проявить себя в дальних странах и там найти свой финансовый путь. Весам тоже предстоит хорошо потрудиться, но эту дорогу можно облегчить, если подсмотреть историю бизнеса у других.
Скорпионам нужно быть очень усердными на работе, и тогда заработок достигнет нужного потолка.
Рыбам нужно найти хорошее место для инвестиций, Водолеям — не постесняться попросить помощи у соседа, а Козерогам — обратить свой взор на реализацию недвижимости.