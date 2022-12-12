Денежный поток обрушится на них случайно: Володина назвала знаки зодиака — везунчиков 2023 года

Например, Овнам, чтобы стать богачом, нужно всего лишь переодеться — примерить роскошный костюм, который и притянет денежки.

Девы могут получить богатое наследство. Стрельцам для привлечения финансов необходимо хорошо отдохнуть. А Близнецам могут хорошо помочь их друзья.