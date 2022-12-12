Денежный поток обрушится на них случайно: Володина назвала знаки зодиака — везунчиков 2023 года

Василиса Володина дала финансовый расклад по знакам зодиака на следующий год Кролика.
Любопытно, что некоторым знакам, чтобы хорошо обогатиться, вовсе не нужно много работать и стараться. Деньги буквально сами найдут их и выльются на них потоком.
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Например, Овнам, чтобы стать богачом, нужно всего лишь переодеться — примерить роскошный костюм, который и притянет денежки.
Девы могут получить богатое наследство. Стрельцам для привлечения финансов необходимо хорошо отдохнуть. А Близнецам могут хорошо помочь их друзья.