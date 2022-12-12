Как стать успешным в 2023 году, чтобы Кролик вами восхищался

Астролог Евгения Ан считает, что хозяин года — Черный Водяной Кролик — спокойное животное, миролюбивое. Но для того, чтобы стать успешным в 2023 году, нужно кое-что знать.

«Нужно проявлять гибкость, быть дипломатичными, искать и находить красивые неординарные решения, больше общаться с единомышленниками, сглаживать острые углы, заниматься творчеством и, что очень важно, саморазвитием и самопознанием», — заявила астролог Teleprogramma.pro Евгения Ан.