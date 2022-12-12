Отправная точка назначена! Глоба предсказала судьбоносный год урегулирования всех споров и бед

Тамара Глоба считает, что 2023 год едва ли станет для россиян периодом налаживания дел, скорее, наоборот, все столкнутся с проблемами и испытаниями на прочность: под ударом деньги, здоровье, поездки. Как говорит астролог, сейчас самое главное, чтобы тот хрупкий мир, который есть в 2022 году, не треснул в год Водяного Кролика. Когда же наступит первый позитивный год с четким пониманием того, что все идет на лад? Перемен стоит ждать черед год-полтора.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Облегчение придет в 2024 году — и в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной политической ситуации. С середины 2024 года можно будет почувствовать отправную точку для четкого, ясного урегулирования всех проблем», — предсказала Тамара Глоба.
По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».