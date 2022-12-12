Объединение и компромиссы: какие сюрпризы приготовил нам Черный Водяной Кролик

Хозяином 2023 года станет Черный Водяной Кролик. По мнению астрологов, это животное миролюбивое и предпочитает худой мир вместо доброй ссоры.
«Кролик выберет, скорее, объединение и компромиссы, чем напряженную конкурентную борьбу. Также под его влиянием люди охотнее объединяются в «клубы по интересам», не пуская в свой узкий круг того, кто способен грязными руками замарать чистую идею», — заявила астролог Teleprogramma.pro Евгения Ан.
Кроме того, по ее словам, Кролик обладает острым чувством прекрасного, поэтому поощряет все, что связано с красотой, эстетикой и творчеством.
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