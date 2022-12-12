Глоба предрекла Весам лавину денег: богатство вас ждет вдали от дома — остались дни

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Вот и Весам предстоит почувствовать такое испытание на себе в декабре. Но, согласитесь, оно не самое неприятное.

Астролог Тамара Глоба предрекла представителям знака отличные заработки в наступившем месяце. И если вы их еще не почувствовали, значит, осталось до денежного счастья всего несколько дней.

Лавину богатства предстоит ощутить вдали от дома, пройдя некий путь. Отметим, что деньги будут светить Весам, возможно, при помощи близких, друзей или родственников.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.