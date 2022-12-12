Раздвоенность рвет сознание на части! Володина озвучила гороскоп для всех на неделю с 12 по 18 декабря

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 декабря. Так, астролог дала понять, что одну из самых сложных недель года мы уже пережили. Поэтому на ближайшие дни можно взглянуть более или менее с позитивом. Правда, вернуться в привычную зону комфорта пока не получится. Однако есть надежда на толику нормализации.

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«Два главных влияния недели, которые тянут в разные стороны, описываются аспектами к Солнцу. Секстиль от Сатурна в Водолее и квадрат от Нептуна в Рыбах», - подметила Володина.

Это когда хочется одновременно и собраться, и позволить себе покуролесить. Научиться четко вставать по будильнику и выспаться хорошенько. Привести жизнь в систему и плюнуть на ограничения. Выполнить работу серьезно и при этом не напрячься. Так, каждый сам решит для себя, на какой он стороне – здравого смысла и собранности, или расслабленности и субъективности. Имеете право на любую позицию!