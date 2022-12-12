2023-й - обломный, 2024-й - наградной! Тамара Глоба утешила россиян, указав год денежного довольства

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом, дав понять, что еще примерно год - полтора человечество не сможет разрешить те проблемы, которые так неожиданно обрушились потоком бед. Так, 2023-й станет сложным не только в плане урегулирования существующих споров, тяжело будет и с финансами.

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По словам Тамары Глобы, подвижки наметятся только в 2024 году, но и то далеко не в первые месяцы, а ближе к середине года. Именно этот период станет наградным: терпеливые и трудолюбивые получат поддержку от небесных светил.

«Облегчение придет в 2024-м году — и в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной политической ситуации. С середины 2024-го года можно будет почувствовать отправную точку для четкого ясного урегулирования всех проблем», — предсказала Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»