Астролог Драган назвала месяц, который даст толчок глобальным событиям для России в 2023 году

Астролог Светлана Драган в студии программы «Малахов» на канале «Россия 1» назвала переломный месяц нового, 2023 года, события которого приведут к глобальным процессам для России. Вся тяжесть в очередной раз выпадет на весну.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».