Астролог Драган назвала месяц, который даст толчок глобальным событиям для России в 2023 году

Самый переломный месяц нового года. Фото: Global Look Press

Движение начнется весной.

Астролог Светлана Драган в студии программы «Малахов» на канале «Россия 1» назвала переломный месяц нового, 2023 года, события которого приведут к глобальным процессам для России. Вся тяжесть в очередной раз выпадет на весну.

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«Март станет крайне поворотным: будут предлагать различные варианты договоренностей, будут провокационные вещи. И нам надо на них не пойти. Историческая страница перелистнется — это касается России и США. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в далеком прошлом», — предсказала Светлана Драган на шоу «Малахов».

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