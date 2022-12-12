Астролог Драган назвала месяц, который даст толчок глобальным событиям для России в 2023 году

Астролог Светлана Драган в студии программы «Малахов» на канале «Россия 1» назвала переломный месяц нового, 2023 года, события которого приведут к глобальным процессам для России. Вся тяжесть в очередной раз выпадет на весну.
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«Март станет крайне поворотным: будут предлагать различные варианты договоренностей, будут провокационные вещи. И нам надо на них не пойти. Историческая страница перелистнется — это касается России и США. Это даст старт глобальным событиям, и все, что мы видим сейчас, останется в далеком прошлом», — предсказала Светлана Драган на шоу «Малахов».