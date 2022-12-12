Декабрь 2022-го и январь — горячка! Астролог Драган узрела самый тяжелый месяц в 2023 году

Астролог Светлана Драган в студии программы «Малахов» на канале «Россия 1» поделилась собственным прогнозом, назвав точный месяц, который принесет глобальные события.

Так, эксперт дала понять, что всем без исключения нужно готовиться к сложному декабрю и январю. А в феврале 2023 года прессинг будет только усиливаться. Надежда есть на весну — этот период принесет первые позитивные перемены.

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Поворотным в плане событий станет март. Так, астролог дала понять, что год Водяного Кролика еще нас удивит своей событийностью.