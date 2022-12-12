Задобрить начальство, сорвать куш! Астролог дала денежный гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Астролог Елена Мун в свежем прогнозе поделилась тем, что ждет все знаки зодиака в понедельник, 12 декабря.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Первый день новой рабочей недели пройдет под девизом - железная дисциплина, упорство и выдержка. Лучше хорошо выполнять дела, на которые обычно не хватает терпения и усердия. Усилия, которые каждый приложит, принесут значительный прогресс в финансах и работе.

Также 12 декабря станет отличным днем для налаживания связей с партнерами, коллегами, руководством. Начинать новые дела, наверное, не стоит. А вот для завершения старых дел этот день — идеальный.

По материалам vnimanie.pro