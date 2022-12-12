В Москве сгорел еще один ТЦ: Глоба предсказывала пожары и наводнения – что еще

Если вы не заметили, что в последнее время крупные пожары и стихийные бедствия идут один за другим, значит вы вообще не читаете новости.

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Только 9 декабря в России случились два крупнейших пожара – в Химках в ТЦ и в Барнауле на шинном заводе. 12 декабря – утро опять началось с новости о пожаре в ТЦ Подмосковья, на сей раз сгорел крупный магазин в Балашихе.

Огненная стихия сейчас также торжествует на Камчатке и Канарских островах, где извергаются вулканы, взрывы слышны на Украине и в России.

Все эти бедствия предсказала Тамара Глоба, которая ранее предрекала и развал СССР.

«Обратите внимание на начало декабря. Это время опасности взрывов, период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой», — предостерегла астролог.

То есть нам придется ждать также водных катаклизмов в декабре. Тут вспоминается прогноз синоптиков - в Москве в понедельник они предрекают тропические ливни.

Но и это не все. Глоба сказала, что в конце декабря общеполитическая ситуация только обострится, добавятся также проблемы с вирусами и инфекционными заболеваниями. Энергетические проблемы тоже внесут красок в нашу жизнь.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.