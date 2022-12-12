Кто обеднеет и что с народом? Тамара Глоба дала жесткий прогноз на деньги в 2023 году

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Что же будет с деньгами в 2023 году? Повторения сценария 90-х ждать не приходится, однако некоторые отдельные моменты будут исторически напоминать те события последней десятилетки до нулевых.

Народ поддержат те, у кого все есть в достатке и избытке. Именно деньгами богатых уравновесят жизнь нуждающихся, большей массы людей.

«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — заметила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».