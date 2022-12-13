С 13 декабря! Три знака зодиака, которых ждут неприятности в личной жизни

Раки

Сегодня вы чувствуете себя не в ладах с любимым человеком, и эта ситуация вам совсем не нравится. Чтобы исправить ситуацию, отбросьте свое эго и займитесь вместе тем, что вам обоим нравится, так как эти занятия создадут прочную связь и большую доброжелательность между вами. Постарайтесь насладиться сегодняшним днем или вечером вместе со своим возлюбленным.

Водолеи

Что касается личной жизни, то все проблемы, с которыми вы могли столкнуться в отношениях с близкими, с этого дня начнут проясняться. Радуйтесь этим позитивным новостям! Розовый цвет будет вашим счастливым цветом в этот день. Время между 18 и 19 часами считается благоприятным, поэтому планируйте все соответствующим образом.

Рыбы

Есть вероятность того, что вы либо встретите нового интересного человека и вспыхните к нему симпатией, либо решите отдать свое сердце кому-то особенному, с кем вы уже знакомы. Однако будьте смелее и выразите свои истинные чувства этому человеку и выясните, взаимны ли они.

Если объект вашей симпатии не отвечает взаимностью, это прояснит ситуацию на ранней стадии и убережет вас от боли в дальнейшем. Воспринимайте это как благословение.

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