Ошеломительный прогноз Глобы: ожидайте прихода вождей с быстрыми решениями — исход

Тамара Глоба предупредила россиян, что в конце декабря им стоит ждать на мировой арене новых вождей с новыми решениями, планами на изменение ситуации и мироустройство. Они подпишут ряд бумаг и примут несколько серьезных стратегий, от которых будет зависеть будущее многих.
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Вместе с тем эти решения могут оказаться слишком скоропалительными и необдуманными. В конце 2022 года ожидается обострение мировых конфликтов.
«В этот же период проблемы дорог, техники и событий, которые заставляют нас думать об энергии и дальнейшем будущем, затронут практически все сферы: финансовые, экономические, личные», — сказала Тамара Глоба.
Астролог считает, что исхода мировой беды человечество не увидит в 2023 году. Лишь в конце года Кролика мы поймем, куда будем двигаться дальше. Конфликты сойдут на нет в 2024 году.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы и Надежды Стрелец.