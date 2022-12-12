Ошеломительный прогноз Глобы: ожидайте прихода вождей с быстрыми решениями — исход

Тамара Глоба предупредила россиян, что в конце декабря им стоит ждать на мировой арене новых вождей с новыми решениями, планами на изменение ситуации и мироустройство. Они подпишут ряд бумаг и примут несколько серьезных стратегий, от которых будет зависеть будущее многих.

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Вместе с тем эти решения могут оказаться слишком скоропалительными и необдуманными. В конце 2022 года ожидается обострение мировых конфликтов.