Копите деньги сейчас: названы пять знаков зодиака, которым светит обнищание в 2023 году

Астрологию нужно рассматривать как некое предупреждение со стороны звезд. Зная, что предначертано судьбой, каждый из нас может корректировать предлагаемый путь.
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Так астрологи определили пять знаков зодиака, которым суждены финансовые беды в 2023 году. Поэтому людям, которые нашли себя в списке, нужно предпринять меры, чтобы этого не случилось.
Овнов денежные беды будут преследовать с января, и здесь важно сохранить хладнокровие. Как говорят астрологи, выдержав до лета, дальше вы справитесь с проблемами.
Дев ждет год, когда они будут пахать без продыху. Иначе нельзя — свалитесь в финансовую яму, осенью станет проще.
Стрельцы удивятся, что доходы перестанут соответствовать их высоким требованиям. Глобального провала не будет, но появится возможность подумать о смене работы или начале собственного дела.
Козероги почти весь год проживут вполне неплохо, но осенью могут наступить тяжелые времена.
Рыб будет бросать словно на качелях: то появятся хорошие заработки, то образуется финансовая дыра. Нужно искать дополнительный заработок, финансовую подушку.
Источник: rsute.ru.