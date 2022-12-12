Копите деньги сейчас: названы пять знаков зодиака, которым светит обнищание в 2023 году

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Так астрологи определили пять знаков зодиака, которым суждены финансовые беды в 2023 году. Поэтому людям, которые нашли себя в списке, нужно предпринять меры, чтобы этого не случилось.

Овнов денежные беды будут преследовать с января, и здесь важно сохранить хладнокровие. Как говорят астрологи, выдержав до лета, дальше вы справитесь с проблемами.

Дев ждет год, когда они будут пахать без продыху. Иначе нельзя — свалитесь в финансовую яму, осенью станет проще.

Стрельцы удивятся, что доходы перестанут соответствовать их высоким требованиям. Глобального провала не будет, но появится возможность подумать о смене работы или начале собственного дела.

Козероги почти весь год проживут вполне неплохо, но осенью могут наступить тяжелые времена.

Рыб будет бросать словно на качелях: то появятся хорошие заработки, то образуется финансовая дыра. Нужно искать дополнительный заработок, финансовую подушку.

Источник: rsute.ru.