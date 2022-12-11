«С 12 декабря будет тянут в разные стороны»: Володина предупредила о непростой неделе

Астролог Василиса Володина заявила, что следующая неделя будет не такой тяжелой, как прошлая, но свои нюансы все равно будут.

«Два главных влияния недели, которые тянут в разные стороны, описываются аспектами к Солнцу. Секстиль от Сатурна в Водолее и квадрат от Нептуна в Рыбах», - заявила она.

Это значит, что захочется одновременно совершать противоположные действия. Например, привести жизнь в систему и плюнуть на ограничения. Или заслужить одобрение учителя и прогулять урок с друзьями.