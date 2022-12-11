«С 12 декабря будет тянут в разные стороны»: Володина предупредила о непростой неделе

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Астролог дала прогноз на будущее.

Астролог Василиса Володина заявила, что следующая неделя будет не такой тяжелой, как прошлая, но свои нюансы все равно будут.

«Два главных влияния недели, которые тянут в разные стороны, описываются аспектами к Солнцу. Секстиль от Сатурна в Водолее и квадрат от Нептуна в Рыбах», - заявила она.

Это значит, что захочется одновременно совершать противоположные действия. Например, привести жизнь в систему и плюнуть на ограничения. Или заслужить одобрение учителя и прогулять урок с друзьями.

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