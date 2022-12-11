«Хочется и собраться, и напиться!»: Володина предсказала сложный период

Астролог Василиса Володина заявила, что следующая неделя будет легче предыдущей, но полностью расслабляться пока не стоит. По ее словам, два главных влияния недели будут тянуть в разные стороны.

«Это когда хочется одновременно и собраться, и напиться. Научиться четко вставать по будильнику, и выспаться хорошенько», - заявила она.

Прошлая неделя, по мнению Володиной была самой тяжелой в декабре. Больше такой не будет, но осторожность проявлять стоит.