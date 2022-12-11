«Хочется и собраться, и напиться!»: Володина предсказала сложный период

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Расслабляться пока не стоит.

Астролог Василиса Володина заявила, что следующая неделя будет легче предыдущей, но полностью расслабляться пока не стоит. По ее словам, два главных влияния недели будут тянуть в разные стороны.

«Это когда хочется одновременно и собраться, и напиться. Научиться четко вставать по будильнику, и выспаться хорошенько», - заявила она.

Прошлая неделя, по мнению Володиной была самой тяжелой в декабре. Больше такой не будет, но осторожность проявлять стоит.

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