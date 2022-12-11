Какие наряды разозлят Кролика в Новый год

Астрологи уверены, что как встретишь Новый год - так его и проведешь. И часто это сбывается. Важно не только загадать желание в 12 ночи, но еще и правильно одеться, чтобы задобрить хозяина года.

По мнению дизайнеров, для празднования года Черного Водяного Кролика не стоит надевать наряды с животным принтом, особенно с хищниками. Хозяин года это точно не одобрит.

А фанатам шуб стоит отказаться от изделий из меха кролика. А если вы решили предстать во всем белом как зайчик, то не забывайте, что в китайской традиции этот цвет символизирует траур.