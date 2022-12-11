«Не прибедняйтесь!»: Володина назвала знак зодиака, который сорвет денежный куш в 2023 году

Известный астролог Василиса Володина рассказала, как Рыбам разбогатеть в 2023 году. По ее словам, представителям этого созвездия надо использовать уже накопленные средства, чтобы заработать больше.

«Например, отложенные деньги положить в банк под какой-никакой процент. Или сделать грамотные инвестиции. Не прибедняйтесь!» - заявила она.

При этом Володина уточнила, что Рыбам удастся реализоваться в старых направлениях - по проложенным дорожкам. Но важно научиться копить деньги, а не тратить без дела.

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