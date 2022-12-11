Рыбы будут купаться в денежной реке, если узнают условие 2023 года: Володина с прогнозом

Рыбы – одни из самых трезвомыслящих представителей зодиакальной системы. Они способны смотреть на себя со стороны и давать о себе четкую и понятную характеристику, без прикрас.

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Рыбы прекрасно осознают, что им по силам, а что нет. Поэтому из них могут получиться отличные инвесторы.

Именно грамотные вложения помогут Рыбам в 2023 году обрести финансовое благополучие, считает астролог Василиса Володина. Глядя на расположение планет в году Кролика она поняла, что пришел час Рыб, то, что они откладывали необходимо вложить в развитие. Хотите разбогатеть? Действуйте!

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».