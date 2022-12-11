Водолеи, деньги придут к вам в год Кролика! Володина прогнозирует богатство от ближнего

Водолеи по своей природе довольно чувствительны и ранимы. Часто можно наблюдать, как вокруг представителей этого знака зодиака кружатся и кучкуются толпы людей. Однако чаще всего они ощущают себя одинокими.

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В 2023 году им стоит забыть про щемящее чувство внутри себя и все-таки разглядеть в ком-то рядом человека, который может оказать реальную помощь в финансовых делах.

Астролог Василиса Володина уверена, что Водолеи смогут стать богачами, если сумеют «броситься на грудь соседу». Расшифровку этого предсказания каждый должен сделать сам. Кто для вас сосед? И что значит «броситься на грудь»? Разгадаете – деньги ваши.