Квартира – в ней загвоздка: Козероги обретут богатство этим путем – предначертание Володиной

Василиса Володина указала непростой путь к обогащению Козерогам. Это не бизнес, не лотерея и не получение наследства.

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Козероги смогут стать богатыми за счет продажи квартиры! Не стоит воспринимать слова астролога буквально и спешить выставлять на продажу собственное жилье, ведь Володина не раз подчеркивала, что звезды дают лишь очертания, образы будущего.

Быть может, ваша дорога к финансовому благополучию лежит через риэлторскую деятельность? Или, быть может, вы поможете реализовать жилье другу, за что он отблагодарит вас действительно ценным советом? Смотрите на знаки и следуйте своим путем.