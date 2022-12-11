Володина подсказала, какие профессии в 2023 году принесут деньги

Известный астролог Василиса Володина считает, что в 2023 году Водолеи смогут зарабатывать на знакомствах. По ее словам, полезными окажутся не только коллеги, но и родственники.

«Отдельная возможность заработка открывается в связи с активностью в соцсетях, писательстве и ораторском даре. Не удивлюсь, если вас потянет на заработки в других городах», - заявила она.

А Козероги, по словам Володиной, смогут реализоваться в сфере недвижимости - продажа, перепродажа, сдача в аренду - совершенно любые операции.