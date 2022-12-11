Девы в 2023 году увидят золотые горы: астролог Володина указала к ним дорогу

Астролог Василиса Володина в своем финансовом прогнозе на 2023 год выделила Дев. Многим знакам зодиака она посоветовала определенные направления, чтобы достичь денежного счастья. Но именно на Дев оно может обрушиться само собой.

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Золотые горы Девы смогут увидеть в год Кролика благодаря неожиданному наследству. Приятно? Конечно, да! Но далеко не у всех есть богатые родственники.