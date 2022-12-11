Львы увидят лавину денег: смотрите за пределы страны – прогноз Володиной

Василиса Володина сделала финансовый расклад на 2023 год, предначертав путь каждому знаку зодиака.

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Любопытно, что Львам астролог посоветовала обратить свое внимание на дальние страны. Именно за пределами страны кроется богатство данного знака зодиака.

Следует полагать, что это вовсе не означает, что Львам нужно ехать за пределы России. Может быть, вы давно смотрите на какие-то иностранные интернет-ресурсы? Зарубежные наименования? Партнеров оттуда? Или, может быть, вам пригодится опыт иных стран или граждан? И именно эти направления помогут найти вам свою лавину денег.