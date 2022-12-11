Деньги нахлынут, если выполнить условие Володиной: Овны, вам нужно переодеться!

Астролог Василиса Володина считает, что Овнам может светить финансовый ливень в 2023 году.

Для этого стоит лишь правильно себя повести, звезды это одобрят и дадут возможности для увеличения благосостояния.

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Василиса Володина считает, что денежное счастье обрушится на Овнов, если они смогут проявить уверенность в себе. Эта решительность неизменно поможет.

Также астролог назвала еще одно необычное условие для улучшения финансового состояния Овнов – это одежда. Эксперт считает, что дорогой наряд принесет удачу, деньги притянутся на «оперение».

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».