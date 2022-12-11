Предвестники всего самого плохого: какие подарки на Новый год Кролик не простит

Астрологи уверены, что подарки способны приносить удачу или, наоборот, предвещать беду. Поэтому к выбору презента стоит относиться внимательно.

Например, в Новый год Кролика нельзя дарить носовые платки. Считается, что это к слезам. А свечи, полотенца и тапочки — к похоронам.

Также астрологи уверены, что и спиртное - плохой презент. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем того, кому вы это подарите. А если вы купите кошелек и подарите его пустым, то это к разорению.

Кроме того, статуэтки птиц — предвестники всего самого плохого, а живые животные - к печали и депрессии.

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