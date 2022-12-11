Как словить деньги в 2023 году: Володина дала прогноз каждому знаку зодиака

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале рассказала, что каждому знаку зодиака нужно делать, чтобы достичь финансового счастья в 2023 году.

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Овен сможет стать богачом с помощью уверенности в себе и дорогой одежды. Телец – на тайных госзаказах.

Близнецы – при помощи интернет-ресурсов и через друзей. Рак – через изучение возможностей на своей же работе.

Лев – посредством дальних стран. Дева – за счет наследства или банковских вкладов. Весы обретут финансовое благополучие, подглядев за чужим бизнесом.

Скорпион – через усердие в труде. Стрелец – посредством правильного и хорошего отдыха.

Козерог – через продажу недвижимости. Водолею стоит броситься на грудь соседу. А Рыбам – инвестировать уже накопленное.