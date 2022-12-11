Будет у вас путь и там – деньги рекой: Глоба рассказала Весам, что их ждет в декабре

Финансовое счастье ждет Весов в декабре, причем обретут его они через некий путь. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба в своем ежемесячном прогнозе.

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Командировки или иные дороги станут денежным путем для Весов, не исключено, что эти возможности появятся благодаря близким, родным, хорошим знакомым. Не стоит игнорировать такие возможности.

Вместе с тем карьера у Весов не будет безоблачной, не исключены конфликты как с партнерами, так и с противниками. Хладнокровный взгляд на ситуацию спасет положение.

Заработки и дороги будут радовать Весов, но не стоит относиться к успеху упоительно, соблюдайте бдительность. Глоба посоветовала особенно внимательно смотреть на окружающее в первой половине месяца.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.