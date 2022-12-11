«Ждет весомый выигрыш»: астролог назвала «толстосумов» 2023 года

Астрологи считают, что гороскопы помогают людям в судьбе: где-то звезды покровительствуют в личной жизни, где-то помогают схватить удачу за хвост. В 2023 году, по мнению астролога Инны Любимовой, некоторым знакам зодиака очень повезет в финансовом плане.

Например, у Овнов, не будет дыр в бюджете. А лето вообще станет лучшим периодом для вложений.

Повезет также Близнецам и Ракам. По словам астролога, у представителей этих созвездий материальное положение будет стабильным в долгосрочной перспективе.

«Звезды обещают Ракам дополнительный доход от банковского вклада, а также солидный бонус в виде наследства или весомого выигрыша», - заявила Любимова.

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