Придут с новыми идеями, переиначат сущее: Глоба назвала тех, кто изменит ход истории

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр: YouTube-канал Тамары Глобы

В декабре мир не наступит, но произойдет нечто важное.

Тамара Глоба ошарашила своим прогнозом на декабрь 2022 года. Увы, долгожданного завершения мировых конфликтов мы не увидим, однако нам придется стать очевидцами важных политических событий.

Все начало декабря в верхах будут пытаться найти пути выхода из общего кризиса. Но ситуация будет только обострятся.

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В начале месяца Глоба предрекла взрывы, пожары, опасность, которую таит в себе вода.

Третья декада месяца станет очень волнительной. В этот период мы вновь познаем влияние вируса и болезней. Увидим, как напряжение в мире нарастает с каждым днем. На повестке дня встанет энергия, экономика, финансы, а также подковерные игры и интриги.

В этот период появятся личности, о которых мы не знали, которые смогут изменить уже привычное развитие событий. Тамара Глоба назвала их «новыми лидерами, людьми новых идей, нового толка».

«Принесут свои программы и свои идеи, касающиеся народа, политики», - рассказала о них астролог.

Правда эти решения могут оказаться слишком поспешными, но неизменно относящимися к общемировым событиям.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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