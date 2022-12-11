11 декабря Володина запретила трудиться: астролог дала прогноз на воскресенье

11 декабря – отличное время, чтобы набраться сил перед рабочей неделей, считает астролог Василиса Володина. Посвятить весь день отдыху и неге посоветовала она, это принесет гораздо больше пользы, чем бурная деятельность через силу.

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Лучше сейчас расслабиться, чтобы потом совершить действительно эффективные рывок и получить колоссальный результат. Все дело в водном трине Луны к Юпитеру. Его Василиса Володина назвала «аспектом выходного дня», который к тому же совпал с воскресеньем. Так что нужно ли противиться предназначению?

«Отдыхаем, нежимся, зависаем, аморфно ползаем по белому свету в ожидании рабочей недели», - сказала астролог в своем Telegram-канале «Василиса Володина».