Козероги, за вами следят! Глоба предупредила в своем прогнозе о заковырке декабря

Со второй недели декабря для Козерогов многое прояснится, вплоть до февраля они преуспеют в интеллектуальной деятельности, в вопросах договоров, которые будут им важны в это в время. А также в личных отношениях.

В конце декабря Козероги сблизятся со своими любимыми и родными, приятно проведут с ними время.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.