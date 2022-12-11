Козероги, за вами следят! Глоба предупредила в своем прогнозе о заковырке декабря

Изменения в личной жизни и карьере в декабре предсказала по звездам Тамара Глоба Козерогам. Однако в этом месяце представители знака могут не заметить нечто тайное, то, что происходит у них за спиной. За вами следят, будьте бдительны!
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«За спиной – повышенный контроль и внимание к вашей персоне», - предостерегла астролог.
Со второй недели декабря для Козерогов многое прояснится, вплоть до февраля они преуспеют в интеллектуальной деятельности, в вопросах договоров, которые будут им важны в это в время. А также в личных отношениях.
В конце декабря Козероги сблизятся со своими любимыми и родными, приятно проведут с ними время.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.