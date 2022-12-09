«В ближайшие месяцы откроется Клондайк чужих денег!»: Володина порадовала хорошими новостями

Известный астролог Василиса Володина заявила, что Дев в 2023 году ждут финансовые радости. По ее словам, наступит время возможностей.

«Для вас в ближайшие месяцы открывается Клондайк чужих денег — возможность использовать себе на благо чьи-то ресурсы. Это могут быть деньги инвесторов, которые с радостью вкладывают в ваш бизнес. Или увеличение дохода», — заявила она.

Володина предупредила, что Девам нужно сейчас браться за любую работу. Потом это принесет большие успехи.

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