В 2023 году! Володина назвала знак зодиака, которого ждут прекрасные заработки за границей

Известный астролог Василиса Володина заявила, что у Львов может сложиться прекрасная карьера за границей в 2023 году. По ее словам, у представителей этого созвездия есть шанс трудоустроиться в иностранную компанию.

«Так что фраза «заграница нам поможет» — сейчас про вас. А еще на пути заработка очень важным будет ваше образование и уровень знаний. На что учился, как учился — так и заработаешь», — заявила она.

При этом Володина предостерегла Львов, что им могут грозить суды в течение следующего года. Поэтому надо быть аккуратными.

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